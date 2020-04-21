Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (21 Nisan) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? Toplam vaka sayısı kaç? Koronavirüs son durum ne? İşte tüm detaylar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? Toplam vaka sayısı kaç? Koronavirüs son durum ne? İşte tüm detaylar.

21 Nisan Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Son 24 saatte 39.429 test yapıldı ve 4.611 yeni vaka tespit edildi. Bugün 119 kişi hayatını kaybetti ve 1.488 kişi iyileşti.

21 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 95.591 oldu. Toplam can kaybı ise 2.259'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.865, toplam iyileşen hasta sayısı ise 14.918 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.006 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 713.409 olduğu açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon."

Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/TZt5DyV2mX

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 21, 2020

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte.