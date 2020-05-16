Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı (16 Mayıs) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Bugün kaç kişi hayatını kaybetti? Koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan rakamlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Bugün kaç kişi hayatını kaybetti? Koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan rakamlar.

16 Mayıs Vaka Sayısı ve Can Kaybı Kaç Oldu

Son 24 saatte 42.236 test yapıldı ve 1.610 yeni vaka tespit edildi. Bugün 41 kişi hayatını kaybetti ve 2.004 kişi iyileşti.

Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı 16 Mayıs

16 Mayıs itibari ile ülkemizde toplam vaka sayısı 148.067 oldu. Toplam can kaybı ise 4.096'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 906, toplam iyileşen hasta sayısı ise 108.137 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 474 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 1.589.625 olduğu paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan üzerinden yaptığı açıklamada "Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım." dedi.

Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/uqHd3kvAqI

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 16, 2020