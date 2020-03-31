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Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçların üretimi ve tedarikinde sıkıntı çekmiyor

Neutec Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Bilgiç, "Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçların üretiminde ve tedarikinde hiçbir sıkıntı çekmemektedir.

31.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:50
Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçların üretimi ve tedarikinde sıkıntı çekmiyor

Neutec Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Bilgiç, "Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçların üretiminde ve tedarikinde hiçbir sıkıntı çekmemektedir. Tüm halkımıza, dünyanın önde gelen ülkelerinde uygulanan tedavi ve ilaçların eksiksiz olarak kullanıldığını görmekteyiz" dedi.

Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesinin daha hastalık bir salgın haline gelmeden başladığını söyledi.

Türkiye'de 11 Mart tarihinde ilk koronavirüs vakasının yurt dışından gelen bir vatandaşta görüldüğünü belirten Bilgiç, "Türkiye'de ilk ölüm 17 Mart'ta tarihinde açıklandı. Türkiye'de ilk ölüm vakasının gerçekleşmesinden 2 ay önce Sağlık Bakanlığı tüm önlemleri almıştır. 31 Mart itibarıyla Avrupa genelinde vaka sayılarının 60-80 bin, ölüm sayılarının ise binler ile ifade edildiği bir zamanda, ülkemizde bu rakamların çok düşük kalmasının sebebi Sağlık Bakanlığının zamanında aldığı tedbirlerin bir sonucu olarak görülmektedir." diye konuştu.

Bilgiç, "virüsün dünyadaki yayılması izlendiğinde, kovid-19 salgınının ülkemize henüz gelmeden çok önce, ilgili bakanlıkların alınması gereken tedbirleri alması sonucu, diğer Avrupa ülkelerine oranla, kovid-19 salgınının daha düşük profilde seyrettiğini görmekteyiz" diyerek, şöyle devam etti:

"Bundan sonrası halkımızın bilinçli hareket etmesine, yetkili kişilerin uyarılarını dikkate alıp zorunlu kalmadıkça evlerinden ayrılmamaları ile bu sürecin atlatılmasında temel unsur olacaktır. Türkiye genelinde, halkımızın bağışıklık sistemini güçlendirecek ilaçları gıda takviyesi olarak eczacılarımızın kontrolünde; ilaç statüsünde olanların ise doktor reçetesi ile kullanmış olması, virüs ülkemizde görülmeden çok önce Sağlık Bakanlığımızın aldığı önlemler ile birleştiğinde, ülkemizde salgının diğer Avrupa ülkelerine göre daha düşük seviyede seyretmesini sağlamıştır. Son dönemde açılan şehir hastanelerinin varlığı ve uygulanan karantinalar ile Avrupa'ya kıyasla Türkiye virüs ile başarılı bir mücadele göstermiştir. Türkiye halkımızın da desteğiyle bu virüsü yenebilecek güçtedir."

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadelede kullanılan profilaktik ilaçların etkili olduğunun altını çizen Bilgiç, "Mevcut durumda, başta Bakanlığımızın da ön görüsü ile özellikle profilaktik yani önleyici tedavide kullanılan ilaçlar son 4 aylık dönemde, dünya ortalamasının üzerinde miktarlarda temin edilmiş olup, doktorlarımızın da bu ilaçları reçete etmesi ile koronavirüse karşı etkin bir mücadele başlatılmıştır. Toplam enfekte olan hasta sayısı ve üzücü olarak ölümle sonuçlanan vakalara baktığınızda ise, alınan tedbirlerin ve uygulanan tedavilerin doğruluk derecesini net olarak görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Bilgiç, her gün dünyanın farklı yerlerinde "koronavirüsün aşı veya ilacı bulundu" şeklinde haberlerin çıktığını ifade etti.

Aşı veya ilaç çalışmalarıyla ilgili öne sürülen iddiaları takip ettiklerini vurgulayan Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama unutulmaması gereken bir durum var ki, o da söz konusu ilaç veya aşıların klinik etkinliğinin bir çalışma ile çok sayıda hasta üzerinde olumlu sonuç alındığının ortaya konulmasıdır. Devam eden çalışmaların sonuçlanmasını beklemeliyiz. Bizim Neutec İlaç şirketi olarak şu anda en acil önceliğimiz Kovid-19 tedavisinde Sağlık Bakanlığımızın tedavi protokollerinde belirterek kullanılan ilaçların Türkiye için üretilmesi ve devamlılığının sağlanmasıdır. Koronavirüs tedavisi için test aşamasındaki ürünlerinde çalışması devam etmektedir."

"Sosyal medya kanallarından insanlar üzerine korku salınıyor"

Bilgiç, sosyal medya kanalları üzerinden insanlar üzerinde bir korku salındığını dile getirdi.

Yapılanın doğru olmadığını ve insanlar üzerinde olumsuzluk yarattığına değinen Bilgiç, "Bu dönemde özellikle sosyal medya kanallarındaki çok farklı görüşler ve paylaşımlar iyi niyetli bile olsa, konunun uzmanı olmayan kişilerin yaptığı paylaşımlar olup, ülkemizde başarı ile yürütülmekte olan kovid-19 salgını karşısında yapılan çalışmaları engellemektedir. Bundan dolayı, dikkate alınması gereken açıklamalar, bu konudaki tek yetkin kurum olan Sağlık Bakanlığı ve ona bağlı çalışan Bilim Kurulunun açıklamaları olmalıdır. Bunlar dışında algı oluşturmak, spekülatif, korku salma, halkı endişeye sürükleme gibi kötü niyetler taşıyan açıklamalara karşı, halkımız dikkatli olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de salgının ne zaman sona ereceğiyle ilgili konunun muhatabının Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olduğunu aktaran Bilgiç, onların dışında yapılan açıklamalar dışındaki açıklamaların sağlıklı olmayacağını, sürecin tek merkezden yürütülmesinin çok önemli olduğunu, bakanlığın da bu konuda gerekli tüm bilgileri halk ile günlük olarak, şeffaf bir şekilde paylaştığını anlattı.

Bilgiç, Sağlık Bakanlığıyla ilaç üreticileri olarak sürekli temas halinde olduklarını ve koordineli olarak çalıştıklarının altını çizerek, "Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçların üretiminde ve tedarikinde hiçbir sıkıntı çekmemektedir. Tüm halkımıza, dünyanın önde gelen ülkelerinde uygulanan tedavi ve ilaçların eksiksiz olarak kullanıldığını görmekteyiz. " dedi.

Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçların üretimi ve tedarikinde sıkıntı çekmiyor

Kaynak: AA

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Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçların üretimi ve tedarikinde sıkıntı çekmiyor
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