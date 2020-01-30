Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye ediyor
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Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye ediyor

Türkiye, Çin'in Hubey eyaletinde ortaya çıkan salgın hastalık nedeniyle bu eyalette yaşayan Türk vatandaşlarını tahliye ediyor.Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların tahliyeleri için çalışma başlatıldığını, Sağlık Bakanlığının gerekli hazırlıkları yaptığını bildirdi.

30.01.2020 10:03 | Son Güncelleme: 30.01.2020 10:03
Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye ediyor

, Çin'in Hubey eyaletinde ortaya çıkan salgın hastalık nedeniyle bu eyalette yaşayan Türk vatandaşlarını tahliye ediyor.


Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların tahliyeleri için çalışma başlatıldığını, Sağlık Bakanlığının gerekli hazırlıkları yaptığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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