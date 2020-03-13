Türkiye, koronavirüs için etkin önlemler aldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Türkiye, koronavirüs için etkin önlemler aldı - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Wuhan, Güncel

Türkiye, koronavirüs için etkin önlemler aldı

Türkiye, ilk kez geçen yıl aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen ve "Kovid-19" olarak adlandırılan, dünya çapında ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında etkin önlemler aldı.

13.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:04
Türkiye, koronavirüs için etkin önlemler aldı

Türkiye, ilk kez geçen yıl aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen ve "Kovid-19" olarak adlandırılan, dünya çapında ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında etkin önlemler aldı.

Hastalığın yayılmaya başlaması üzerine Türkiye, aldığı önlemleri kademeli olarak artırdı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda süreç içinde şu önlemler hayata geçirildi:

Öncelikle hastalığın görüldüğü ülkelerden gelenler, havalimanlarında termal kameralar aracılığıyla test edilmeye başlandı.

Dünyadaki gelişmeler, Bilim Kurulunca anlık takip edilerek alınacak tedbirler sürekli güncellendi.

22 Ocak'ta Çin'deki bir hava yolu firması tarafından yapılan Vuhan-İstanbul uçuşları durduruldu.

5 Şubat'tan itibaren Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruldu.

Virüsün İran'da da görülmesi üzerine 23 Şubat'ta Türkiye ile İran arasındaki kara hudut kapıları kapatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşlarının tedbiren durdurulduğunu açıkladı.

Hastanelerde gerekli önlemler alındı, referans hastaneleri belirlendi.

Kovid-19 için yerli tanı kiti geliştirildi.

Başka ülkeler üzerinden gelen yabancı ülke vatandaşlarından son 14 gün içinde Çin'e seyahat edenler gözlem altına alınmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığınca karantina uygulanmasına kararı verilen kişiler, Türkiye'nin her bölgesinde hazırlanan ve içinde başka hasta olmayan hastanelerde 14 gün boyunca takibe alındı.

Karantina uygulaması altındaki kişilere ait numuneler Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı'nda test ediliyor.

İlk vaka 11 Mart'ta görüldü

Virüsün İran'da görülmesi ve ölümlerin gerçekleşmesi üzerine havalimanlarından İran vatandaşları alınmazken, Türk vatandaşları ise Türkiye'de 14 gün gözlem altında tutulmaya başlandı.

Kum ve Meşhed geçmişi olanlar ise karantinada ve hastanede gözlem altına alındı. Sağlık Bakanlığınca, virüsün Türkiye'ye girişini önlemek için kara hudut kapılarına sahra hastaneleri kuruldu. Kara hudut kapılarından gelen Türk vatandaşları Sahra hastanelerinde gözlem altına alınmaya başlandı.

Türkiye'de ilk vaka 11 Mart'ta görüldü. İlk vakaya rastlanmasının ardından bazı yeni tedbirler de uygulamaya sokuldu. Bu tarihten sonra yaşanan gelişmeler ve alınan önlemler şunlar:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada, Avrupa üzerinden gelen bir hastanın test sonuçlarının pozitif çıktığını, 13 Mart'ta da ikinci bir kişinin de testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 12 Mart'ta yapılan toplantıda alınan kararlar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından açıklandı.

İlk ve orta okullar ile liselerin, 16 Mart itibarıyla iki hafta tatil edilmesine, öğrencilerin 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam etmesine karar verildi.

Üniversiteler, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edildi.

Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması kararlaştırıldı.

Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne tabi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı programları bir süre ertelendi.

Bakanlıklar ve kamu kurumları kendi tedbirlerini açıkladı

Cumhurbaşkanlığındaki toplantıdan sonra Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları da aldıkları tedbirleri açıklayarak uygulamaya koydu. Kurumlarca alınan bazı kararlar şunlar:

Cumhurbaşkanlığınca genelge yayınlandı. Koronavirüs nedeniyle kamu görevlilerine yurt dışı yasağı getirildi.


Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek.

Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak.

Üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinlikler de düzenlenmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte özel olarak hazırlanan televizyon, internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazır.

Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacak.

Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacak.

Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryo hazırlandı.

Bakanlığa bağlı tüm ana sınıf ve kreşlerin de koronavirüs önlemleri kapsamında tatil edildi.

(EBA Akademik Destek) Sadece 11 ve 12. sınıflar dahil değil, diğer sınıfların tamamı buradan eğitim alabilecek.

Öğretmenler ara tatilde okullarda bulunmayacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tedbirleri kapsamında tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması geçici süreyle askıya alındı.

-Özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren bir sonraki açıklamaya kadar tatil edildi.

Karargahlarda askerlerin çarşı izinleri geçici süreyle durduruldu.

Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumlarında koronavirüs testi pozitif çıkan tutuklu ve hükümlü bulunmadığını, son dönemde yurt dışına çıkmış yabancı, Türk vatandaşı ziyaretçilerin tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmesine izin verilmediğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 81 il valiliğine koronavirüs tedbirlerini içeren genelge gönderdi. Halkın toplu olarak bulunduğu alanlar, Bilim Kurulunca belirlenen şekilde, sık periyotlarla temizlenecek ve dezenfekte edilecek. İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerler ve binalar ile toplu taşıma araçlarına dezenfektanlar yerleştirilecek.

Din İşleri Yüksek Kurulu, koronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanların cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabileceklerini, kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde karantina bölgesindekilere cuma namazının farz olmadığını bildirdi.

MEB'e bağlı özel kurslar 16-30 Mart'ta tatil olacak. Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında ülke genelinde bu hafta sonu yapılacak dersler iptal edildi. 21-22 Mart'ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, tüm sanatsal etkinlikler nisan ayı sonuna kadar ertelendi.

AK Parti'nin Kızılcahamam kampı ile MHP'nin Antalya kampı ertelendi.

Türk Tabipler Birliği, koronavirüs nedeniyle 15 Mart mitingini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, yurt dışı ziyaretlerini erteledi. Kuruma bağlı tüm yerleşkelere personelin kullanımı için el dezenfektanı yerleştirdi.

Belediyelerin sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri iptal edildi.

HDP, koronavirüs nedeniyle nevruz kutlamalarını erteledi.

Hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirilerek, mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararlaştırıldı.

Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşlerle ceza infaz kurumları arasındaki nakiller iki hafta süreyle ertelendi.

Kamu kurumlarında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerindekiler 16 Mart'tan itibaren 12 gün idari izinli sayılacak.

Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşlar yarın saat 08.00'den itibaren 17 Nisan'a kadar durdurulacak.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

DSÖ açıkladı! Koronavirüsün merkez üssü değişti Haber
DSÖ açıkladı! Koronavirüsün merkez üssü değişti
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Haber
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Haber
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
İtalya'da en ölümcül gün! Bilanço giderek ağırlaşıyor Haber
İtalya'da en ölümcül gün! Bilanço giderek ağırlaşıyor
Kendilerini karantinaya alan Başbakan ve First Lady'den kötü haber Haber
Kendilerini karantinaya alan Başbakan ve First Lady'den kötü haber
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 15 gün OHAL ilan edildi
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 15 gün OHAL ilan edildi
Fenerbahçe'de 7 isim Konyaspor maçında yok
Fenerbahçe'de 7 isim Konyaspor maçında yok
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Arık Böke ve Yamaç karşı karşıya geliyor! Çukur'un 92. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Arık Böke ve Yamaç karşı karşıya geliyor! Çukur'un 92. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya...
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi
İlçeyi karıştıran taciz iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi tekme tokat dövüp linç etmek istedi
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz Uğur Akkuş Sinan Akçıl
Spor Falcao Bülent Uygun Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Nisan Futbolcu Başakşehir Cuma Namazı
Şu an buradasınız: Türkiye, koronavirüs için etkin önlemler aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 20:45:42. #1.15#