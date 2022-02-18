Türkiye-Körfez Yakınlaşması ABD'de Nasıl Görülüyor?

KÖRFEZ, KOCAELİ (DailyMotion.com) - Cumhurbaşkanı, iki günlük ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Geçen Kasım ayında da Abu Dabi Veliaht Prensi, Türkiye'yi ziyaret etmiş ve birçok yatırıma imza atılmıştı. VOA Türkçe, Ankara'nın Körfez ülkeleri açılımını ve gelişmelerin Washington'da nasıl karşılandığını, uzmanlara sordu

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