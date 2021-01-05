Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı, Körfez'de sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı
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Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı, Körfez'de sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı

05.01.2021 21:57 | Son Güncelleme: 05.01.2021 22:31
Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı, Körfez'de sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı

Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın el-Ula kentindeki 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi hakkında, "Körfez ihtilafının çözümü yolunda ortak bir irade serdedilmesi ve Katar ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edileceğinin açıklanması memnuniyet vericidir" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın el-Ula kentindeki 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi hakkında, "Körfez ihtilafının çözümü yolunda ortak bir irade serdedilmesi ve Katar ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edileceğinin açıklanması memnuniyet vericidir" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, bugün düzenlenen KİK Zirvesi hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, KİK Zirvesi'nin sonucuna ilişkin, "Körfez ihtilafının çözümü yolunda ortak bir irade serdedilmesi ve Katar ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edileceğinin açıklanması memnuniyet vericidir. Zirve sonucunda KİK üyeleri ile Mısır tarafından imzalanan El-Ula Bildirisi'nin ihtilafın nihai çözüme kavuşturulmasını sağlamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Körfez İşbirliği Konseyi'nin birlik ve dayanışmasına önem atfettiği vurgulanırken, "Türkiye, Körfez ülkeleri arasında güvenin yeniden tesisiyle stratejik ortağı olduğumuz KİK ile kurumsal işbirliğimizin ilerletilmesi için çaba göstermeye hazırdır" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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