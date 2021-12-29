Türkiye-Kore Dostluk Ormanı için 20 bin fidan toprakla buluştu - Haberler
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Türkiye-Kore Dostluk Ormanı için 20 bin fidan toprakla buluştu

Türkiye-Kore Dostluk Ormanı için 20 bin fidan toprakla buluştu
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te oluşturulan Türkiye-Kore Dostluk Ormanı'nda 20 bin fidan toprakla buluşturuldu.

KİLİS (AA) - Kilis'te oluşturulan Türkiye- Kore Dostluk Ormanı'nda 20 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yaz aylarında yaşanan orman yangınları sonrası Kore Cumhuriyeti vatandaşlarının da yardımlarıyla başlayan fidan bağışı kampanyası kapsamında Kilis'te "Türkiye-Kore Dostluk Ormanı" oluşturuldu.

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneğince (ÇEKUD) tarafından organize edilen ağaçlandırma kampanyası kapsamında ise Türkiye-Kore Dostluk Ormanı'na 20 bin fidan dikildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik, "Diktiğimiz her fidan Kore ve Türk halklarının dostluğunu daha da derinleştirecek." ifadelerini kullanıldı.

Türkiye-Kore Dostluk Ormanı için 20 bin fidan toprakla buluştu

Türkiye-Kore Dostluk Ormanı için 20 bin fidan toprakla buluştu

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AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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