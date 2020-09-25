Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda Mamak Standına yoğun ilgi

Ülkemizde kooperatifçiliğin geliştirilmesi, kooperatif ürünlerinin tanıtımı ve bu alanda bir farkındalık oluşturularak kooperatifler aracılığıyla iç ve dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla 24-27 Eylül tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası "Türkiye Kooperatifler Fuarı" Congresium Fuar...

Ülkemizde kooperatifçiliğin geliştirilmesi, kooperatif ürünlerinin tanıtımı ve bu alanda bir farkındalık oluşturularak kooperatifler aracılığıyla iç ve dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla 24-27 Eylül tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası "Türkiye Kooperatifler Fuarı" Congresium Fuar Merkezinde düzenlendi. Mamak Kadın Kooperatifi tarafından Mamak'a özgü organik ürünleri tanıtmak amacıyla kurulan Mamak Belediyesi standı da fuar alanında yerini aldı. Stantı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ziyaret etti. Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından biri olduğunu ve Mamak Belediyesi olarak organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Ülke geneli kooperatiflerimizin katılımdan oluşan Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda kadın kooperatifimizin gelişimi ve ülke geneli tanıtımı için MAKKOP ile katıldık. Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda kooperatifin stant açtığı fuarda Mamak'ımızın bulunması bizler için onurdur. Açılan stantımızda yöresel ürünlerimiz yanı sıra, ilçemizin de etkin bir tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Mamak Kadın Kooperatifi üyesi ablalarımızın el emeği ürünlerini markalaştırarak daha geniş kitlelere ulaştırmaları, etkin pazar bulmaları gibi amaçlarla bu tür fuarlara katılımı önemsiyor, gerekli desteği sağlıyoruz. Kooperatifimizi geliştirmeye büyütme adına destek vermeye devam edeceğiz. Güzel Mamak'ımızı tanıttığımız, hizmetlerimizi anlattığımız standımıza herkesi bekliyoruz" dedi.

Fuara renk kattı

Türkiye Kooperatifler Fuarı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından Ankara Ticaret Odası Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde törenle açılışı yapıldı. Esnaf ve çiftçilerin girişimci ve tüketiciler kadar ticari yaşamın içindeki tüm aktörlerin bilinçlendirilmesi ve kooperatifçiliğin geliştirilmesi için düzenlenen fuara, Mamak Belediye Başkan Yardımcıları Molla Ali Çetin ve Mehmet Düğmeci de katıldı. Mamak Belediyesi öncülüğünde geçen yıl kurulan Mamak Kadın Kooperatifi'nin sene boyunca yaptığı ev salçası, lavanta yağı, kolonyası, lavanta buketleri, uyku bantları, lavanta keseleri, organik sebze ve meyveler, Kutludüğün Mahallesi'nin yöresel ekmeği ve yoğurdu ve daha birçok ürün stantı gezenlerden büyük ilgi gördü. Lavanta rengi mor tarlayı anımsatan Mamak Belediyesi stantı fuara ayrı bir renk kattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı