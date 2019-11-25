Türkiye Kooperatifler Fuarı, Ankara'da 5 Aralık'ta başlayacak

25.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:26

Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı, "Küresel Ekonomiye Kooperatif Etkisi" teması ile 5-8 Aralık tarihlerinde ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde ziyaretçilerle buluşacak.

Bursa Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki kooperatif ürünlerini yerel ve küresel ticaret ağına dahil etme misyonuyla düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın sloganı "Birlikte üretim, birlikte büyüme" olarak belirlendi.

Katılımın yüksek olması beklenen fuarda çeşitli illerden 160'tan fazla başarılı kooperatif ve kooperatif üst kuruluşu ürün ve hizmetlerini tanıtacak.

Türkiye Kooperatifler Fuarı ile kazanılan vizyon sayesinde kooperatiflerin üretim kapasitelerinde ve ticaret hacimlerinde artış sağlaması, kooperatiflerin ihracatta da pay sahibi olması amaçlanıyor. Bunun için fuarda sadece kooperatifler değil, kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, perakende sektörünün temsilcileri, önde gelen elektronik ticaret firmaları da yer alacak.

Kooperatifler fuar boyunca Türkiye'nin önde gelen e-ticaret temsilcileri ile ikili görüşmeler yaparak ürünlerini modern çağın ticaret ağında pazarlama imkanlarını değerlendirecek. Market temsilcilerinin de hazır bulunacağı fuarda kooperatifler, ürünlerini market raflarına taşıma fırsatı bulacak.

Fuara dünyanın çeşitli ülkelerinden alım heyetleri de davet edildi. Alım heyetleriyle yapılacak bire bir görüşmeler sayesinde kooperatifler kendilerine yeni ihracat rotaları belirleme ve küresel pazara dahil olma imkanı yakalayacak.

Fuar boyunca kooperatiflere ihracat süreçleri ve destekleri, dijital gelişmeler, e-ticaret ile ilgili konularda eğitimler verilecek.

İlham verici başarılı kooperatif hikayelerinin ve yurt dışından gelen kooperatiflerin tecrübelerinin aktarılacağı panel ve eğitimler de düzenlenecek.

Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin temsilcileri de ürünlerini sergileyecek

Cam, gümüş işleme, keçe sanatı, ebru sanatı ve kaligrafi gibi "kaybolmaya yüz tutmuş" meslekleri devam ettiren kooperatifler de ürünlerini sergileyecek.

Fuarda, çocuklarda ve gençlerde kooperatif bilincini geliştirecek etkinlikler de olacak.

Fuar açılışında, Türkiye genelinde ortaöğretim çağındaki öğrenciler arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere para ödülü takdim edilecek, 81 ilde birinci olan resimler fuar boyunca sergilenecek. Çocuklar için özel olarak yazılan kooperatifçilik konulu çocuk tiyatrosu fuar süresince sahnelenecek. Çocuklara yönelik atölye çalışmalarıyla birlik ve beraberlik içinde başarı kazanmanın öneminin çocuklara aşılanması planlanıyor.

Vatandaşlar fuarı ücretsiz ziyaret edebilecek. 7 milyona yakın ortağı bulunan kooperatifleri yakından tanıyıp ürünlerini satın alabilecek.

Kaynak: AA