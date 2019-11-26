26.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:20

Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı ve Ödül Töreni 'Enerji verimliliği evde başlar' sloganıyla İstanbul'da gerçekleşti.



Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı (TuREEFF) kapsamında düzenlenen etkinliğe Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası temsilcileri, özel banka temsilcileri ile diğer paydaşları katıldı. Programda; karbon salınımı, konutlarda enerji tasarrufu, enerji giderlerinin düşürülmesi gibi konular ele alındı. 2014 yılında başlanan program ile TuREEFF projelerinin 330 bin ağaca eşdeğer karbon miktarı kadar salımın engellenmesine destek olduğu duyuruldu.



Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Avrupa Birliği (AB) merkezli temiz enerji fonlarıyla başlatılan program ile Türkiye'deki enerji verimliliği yatırımları için 5 yılda 4 bankaya 350 milyon dolar finansman sağlandı. Garanti BBVA, Şekerbank, Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi Bankasına, Türkiye'deki bireyler, inşaat şirketleri ve enerji tasarrufu ekipman bayilerine kullandırılmak üzere 5 yılda 350 milyon dolar fon aktarıldı.



"50 bin Türk aile enerji verimliliği projelerinden faydalandı"



TuREEFF proje sonuçlarının vurgulandığı toplantıda konuşan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Genel Müdürü Arvid Tuerkner, "TuREEFF bizim Türkiye'deki hanelerde enerji verimliliğini finanse eden kuruluşumuz. Bu program ile Türkiye'deki ailelerin evlerindeki enerji tüketimini tasarruflu hale getirmeyi amaçlıyoruz. Toplamda 50 bin Türk aile TuREEFF'in enerji verimliliği projelerinden faydalandı. Türk ekonomisi bu yıl dayanıklılık gösterdi ve tekrar büyüme kaydetti. Önümüzdeki yıl Türkiye ekonomisinin daha fazla gelişeceğini beklediğimiz için yatırımlarımıza devam ediyoruz. EBRD enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda Türkiye'yi desteklemeye devam edecek" dedi.



Etkinlik sonunda Zafer Hakan Yapı İnşaat ve Hun Perakende İnşaat, Tema İstanbul, beyaz eşya bayii Eldem Anonim Şirketi, soğutma sistemleri satıcısı Modern Klima, ısıtma sistemi satıcısı Elvan İnşaat ve pencere bayii Neyka Nakliyat firmalarına sera gazı emisyonun azaltılmasına ve yeşil ekonomiye geçişe katkılarından dolayı plaket verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA