Türkiye konut satışlarını katladı

TÜİK'in açıkladığı konut satışlarını değerlendiren Now Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başyazıcıoğlu, "Konut satışları 2021 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124 oranında artarak 95 bin 863 oldu.

TÜİK'in açıkladığı konut satışlarını değerlendiren Now Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başyazıcıoğlu, "Konut satışları 2021 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124 oranında artarak 95 bin 863 oldu. Pandemi kısıtlamaları ile evde bolca vakit geçirmeye başlayan vatandaşların yaşadıkları yerleri değiştirme arzusu ve yabancı yatırımcı artışta etkili oldu" dedi.

Now Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Başyazıcıoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı nisan ayına ilişkin konut satış istatistikleri hakkında değerlendirme yaptı. Başyazıcıoğlu "Türkiye genelinde konut satışları 2021 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124 oranında artarak 95 bin 863 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 250 konut satışı ve yüzde 20,1 ile en yüksek paya sahip olurken satış sayılarına göre İstanbul'u, 9 bin 126 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 5 bin 505 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Pandemi kısıtlamaları ile birlikte evde bolca vakit geçirmeye başlayan vatandaşların yaşadıkları yerleri değiştirme arzusu ve yabancı yatırımcı artışta etkili oldu" diye konuştu.

NİSAN AYINDA YABANCI YATIRIMCILARA KONUT SATIŞI YÜZDE 416,1 ARTTI

İstatistiklere göre yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 416,1 artarak 4 bin 77 oldu. Başyazıcıoğlu, konut satışlarındaki yabancı yatırımcıya doğru artan ivmeyi şöyle değerlendirdi:

"Enflansyonun artması ile konut alımının daha da kolaylaştığı Türkiye'de yabancı yatırımcılar da arttı. Sırasıyla nisan ayında 557 konut satın alarak Türkiye'den en çok konut satın alan yabancı uyruklu yatırımcı olan İran vatandaşlarını 546 konut ile Irak, 402 konut ile Rusya Federasyonu, 229 konut ile Afganistan ve 188 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi. Bu rakamların ışığında nisan ayı konut satış verilerine baktığımızda, yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 416,1 artarak 4 bin 77 oldu. Turizmin başkenti, Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul, bu tercihlerde nisan ayında 2 bin 9 konut satışı ile birinci sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Ankara, 192 konut satışı ile Ankara ve 197 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Bursa izledi. Bu artışın yıla yayılarak devam edeceğini ön görüyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı