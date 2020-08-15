'Türkiye Konut Doğal Gaz fiyatında Avrupa'da en ucuz 2'nci ülke'
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'Türkiye Konut Doğal Gaz fiyatında Avrupa'da en ucuz 2'nci ülke'

TÜRKİYE Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği'nce (GAZBİR), Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat ve Energy Price Index Temmuz ayı verilerine göre, Avrupa başkentleri arasında doğal gazın en ucuz kullanıldığı 2'nci ülkenin Türkiye olduğu açıklandı.

'Türkiye Konut Doğal Gaz fiyatında Avrupa'da en ucuz 2'nci ülke'
15.08.2020 10:48 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:52

TÜRKİYE Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği'nce (GAZBİR), Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat ve Energy Price Index Temmuz ayı verilerine göre, Avrupa başkentleri arasında doğal gazın en ucuz kullanıldığı 2'nci ülkenin Türkiye olduğu açıklandı.

GAZBİR'den yapılan yazılı açıklamada, Ankara'nın Avrupa ortalama doğalgaz satış fiyatının 3 katı daha ucuz doğal gaz kullandığı, Avrupa başkentleri arasında doğal gazın en pahalı olduğu başkentin İsveç Stokholm olduğu bildirildi. Açıklamada, "29 başkentin konut doğal gaz satış fiyatı ortalaması 7,65 euroCent/kilowatt saat olurken, 6 başkentte fiyat ortalamanın üzerinde, geriye kalan 23 başkentte ise konut satış fiyatı genel ortalamanın altında kaldı.

DOĞAL GAZDA EN UCUZ BAŞKENT KIEVDoğal gaz satış fiyatları esas alınarak 29 Avrupa ülkesinin konut doğal gaz satış fiyatları euroCent/kilowatt saat olarak kıyaslandığında vergiler dahil doğal gazın en pahalı satıldığı başkent, Stokholm oldu. Konut doğal gaz fiyatlarının en yüksek olduğu ikinci başkent Bern olurken, İngiltere'nin başkenti Londra 16'ncı, Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel ise, en pahalı 21'inci başkent oldu. Sıralamada Ukrayna'nın Başkenti Kiev konutlarda en ucuz doğal gazın kullanıldığı ülke olurken, Ankara 2,34 euroCent/kilowatt saat satış fiyatıyla Kiev'in ardından ikinci sırada yer aldı" denildi.28 Avrupa ülkesinin Mayıs 2020 konut doğal gaz satış fiyatlarının ülkelerin satın alma paritesine göre hesaplandığında ise, listenin ilk sırasında İsveç'in başkenti Stokholm'un geldiği belirtilerek, "Ülkelerdeki satın alma paritesine göre konutlarda doğal gazı en pahalı kullanan ikinci başkent Lizbon oldu. Satın alma paritesine göre 28 başkentin mesken doğal gaz satış fiyatı ortalaması 6,11 centEuro/kilowatt saat olurken, 12 başkentin satış fiyatı ortalamanın üstünde kalırken, 16 başkent ortalamanın altında kaldı. Ankara, satın alma paritesine göre hesaplanan konut doğal gaz satış fiyatı sıralamasında en ucuz doğal gazın kullanıldığı 4'üncü başkent oldu" ifadeleri kullanıldı.'DOĞAL GAZIN ISINMADA EN UCUZ KAYNAK OLDUĞU GÖRÜLÜYOR'GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, doğal gaz kullanım oranının her geçen yıl artış gösterdiğini belirtti. Arslan, şunları kaydetti:

"Doğal gaz konforunun yaygınlaştırılması konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile koordineli şekilde çalışıyoruz. Dağıtım şirketlerinin yeni genişleme yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle büyükşehirlerde doğal gaz kullanım oranı her 10 hanede 8-9'a ulaştı. Diğer şehirlerimizde bu oran her yıl biraz daha artıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı doğal gazın konutlarda en uygun fiyatla kullanılabilmesine büyük önem veriyor. Sanayi ve elektrik santrallerine uygulanan satış fiyatına kıyasla konutlar doğal gazı en uygun fiyatla kullanılıyor. Kömür, fuel oil gibi diğer yakıt türleri ile de kıyaslandığında doğal gazın ısınmada en ucuz kaynak olduğu görülüyor."


Kaynak: DHA

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