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Türkiye konut doğal gaz fiyatinda Avrupa'da en ucuz ikinci ülke

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat, Energy Price Index ve GAZBİR'in Temmuz 2020 verilerine göre Avrupa başkentleri arasında doğal gazın en ucuz kullanıldığı ikinci ülke Türkiye oldu.

Türkiye konut doğal gaz fiyatinda Avrupa'da en ucuz ikinci ülke
15.08.2020 07:57 | Son Güncelleme: 15.08.2020 08:01

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat, Energy Price Index ve GAZBİR'in Temmuz 2020 verilerine göre Avrupa başkentleri arasında doğal gazın en ucuz kullanıldığı ikinci ülke Türkiye oldu.

Doğal gaz satış fiyatları esas alınarak 29 Avrupa ülkesinin konut doğal gaz satış fiyatları Euro Cent/Kilowatt saat (kwh) olarak kıyaslandığında vergiler dahil doğal gazın en pahalı satıldığı başkent Stokholm oldu. Konut doğal gaz fiyatlarının en yüksek olduğu ikinci başkent 21,77 Euro Cent/kwh Bern olurken, İngiltere'nin başkenti Londra 16'ncı, Avrupa Birliğinin başkenti Brüksel ise en pahalı 21'nci başkent oldu. Sıralamada Ukrayna'nın Başkenti Kiev konutlarda en ucuz doğal gazın kullanıldığı ülke olurken, Ankara 2,34 euroCent/kwh satış fiyatıyla Kiev'in ardından ikinci sırada yer aldı.

Ankara, Avrupa ortalama doğal gaz satış fiyatının 3 katı daha ucuz doğal gaz kullanırken, Avrupa Başkentleri arasında doğal gazın en pahalı olduğu başkent olan Stokholm, Kiev'e göre 21 kat daha pahalı doğal gaz kullanıyor.

29 başkentin konut doğal gaz satış fiyatı ortalaması 7,65 Euro Cent/kwh olurken 6 başkentte fiyat ortalamanın üzerinde, geriye kalan 23 başkentte ise konut satış fiyatı genel ortalamanın altında kaldı.

Satın alma paritesine göre doğal gazda en ucuz başkent; Kiev

28 Avrupa ülkesinin Mayıs 2020 konut doğal gaz satış fiyatları ülkelerin satın alma paritesine Purchasing Power Parity (PPP) göre hesaplandığında ise listenin ilk sırasındaki İsveç'in başkenti Stokholm'ün yeri değişmiyor. Ülkelerdeki satın alma paritesine göre konutlarda doğal gazı en pahalı kullanan ikinci başkent Lizbon oldu.

Satın alma paritesine göre 28 başkentin mesken doğal gaz satış fiyatı ortalaması 6,11 Cent Euro/kwh olurken, 12 başkentin satış fiyatı ortalamanın üstünde kalırken, 16 başkent ortalamanın altında kaldı.

Ankara, satın alma paritesine göre hesaplanan konut doğal gaz satış fiyatı sıralamasında en ucuz doğal gazın kullanıldığı 4'üncü başkent oldu.

GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan yaptığı değerlendirmede doğal gaz kullanım oranının her geçen yıl artış gösterdiğini belirtti. Arslan, "Doğal gaz konforunun yaygınlaştırılması konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK ile koordineli şekilde çalışıyoruz. Dağıtım şirketlerinin yeni genişleme yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle büyükşehirlerde doğal gaz kullanım oranı her 10 hanede 8-9'a ulaştı. Diğer şehirlerimizde bu oran her yıl biraz daha artıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı doğal gazın konutlarda en uygun fiyatla kullanılabilmesine büyük önem veriyor. Sanayi ve elektrik santrallerine uygulanan satış fiyatına kıyasla konutlar doğal gazı en uygun fiyatla kullanılıyor. Kömür, fuel oil gibi diğer yakıt türleri ile de kıyaslandığında doğal gazın ısınmada en ucuz kaynak olduğu görülüyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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