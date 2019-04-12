Türkiye-Kolombiya İlişkilerinin 60. Yılı

İki ülke arasındaki bağları güçlendirmek için hazırlanan çocuk etkinlikleri, 13 Nisan'da halka açık ve ücretsiz olarak Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Türkiye-Kolombiya ilişkilerinin 60'ıncı yılı nedeniyle her iki ülke çocuklarına birbirlerini ve kültürlerini tanıma imkanı vermek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde çocuk etkinlikleri gecesi düzenliyor. Dans ve müzik gibi sanat dallarıyla ilgili profesyonel eğitim alan çocukları bir araya getirerek hazırlanan gecede, 9-13 yaş grubu arasındaki çocuklar kendi kültürlerine ait dans ve müzik performanslarını sergileyecek. 13 Nisan 2019 Cumartesi günü Kolombiya Incolballet Dans Grubu öğrencilerinin sahne alacağı gecede, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mahalle Orkestrası ve Dans Ritim Grubu, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans ve Harmandalı gruplarının gösterileri yer alacak. Gösteri, Kültürpark İ smet İnönü Sanat Merkezi'nde saat 14.00'de ücretsiz olarak izlenebilecek.

Kaynak: Bültenler