"Türkiye, KOBİ alanında dünyaya örnek"

22.09.2019 11:16

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, Türkiye'nin KOBİ alanında dünyaya örnek teşkil ettiğini belirterek, "Türkiye'deki KOBİ'lerin rol model olduğunu düşünüyorum çünkü çok önemli deneyimler, alınmış dersler var. Türkiye'deki KOBİ'ler çok başarılı ve hızlı büyüyor." dedi.

Bir toplantı için Antalya'ya gelen Tomasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, Visa Türkiye ve UNDP iş birliğinde hayata geçirilen, 27 banka tarafından desteklenen "İşimi Yönetebiliyorum Projesi"nin daha önce denenmediğini, kapsamlı bir program olduğunu söyledi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) çağın ve geleceğin ekonomisi olduğuna değinen Tomasi, KOBİ'lerin sayısal devrimle oluşan yeni ihtiyaçları yakalayabilmesi için yapılan çalışmaların önemli olduğunu aktardı.

KOBİ'lerin daha da güçlendirilmesi, pazarda iyi bir yere gelmesi ve rekabet gücünün artırılması için önemli çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Tomasi, şunları kaydetti:

"Dünyada gelişen teknoloji KOBİ'leri direkt etkiliyor. Teknolojideki gelişmeler KOBİ'ler için hem fırsat yaratıyor hem de birtakım tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Olumsuz tarafı, aile şirketleri ya da biraz daha büyük ölçekli şirketler yeni gelişmeyi takip etme, araştırma yapma ve öğrenme kaynaklarına sahip olmayabiliyor. Bu imkanları yakalamalılar. Avantaj kısmı ise KOBİ'ler eğer kendilerine destek sağlanırsa çok hızlı değişim ve dönüşüm gösterme potansiyelinde. Çok hızlı şekilde gelişmeyi yakalayabilirler. Biz de onların gelişen yeni ekonomi içinde hızla gelişip, büyümeleri için gerekli desteği sağlıyoruz."

"Dijitalleşme çok kritik ve önemli"

Türkiye'deki KOBİ'lerin gelişim hızını dünyayla kıyaslayan Tomasi, Türkiye'de KOBİ'lerin ikincil değil, başlıca sektör olduğunu bildirdi.

KOBİ'lerin istihdam ve ekonomi açısından önem arz ettiğine değinen Tomasi, şöyle konuştu:

"Dünyaya baktığımızda gelişen pazarlarda istihdam yüzde 60 oranında KOBİ'ler tarafından sağlanıyor. Türkiye'de bu oran yüzde 70'in üzerinde. Benzer şekilde dünyada ulusal gelirin yüzde 40'ını, Türkiye'de ise yüzde 50'nin üzerinde KOBİ'ler sağlıyor. Türkiye, KOBİ alanında dünyaya örnek teşkil ediyor. Türkiye'deki KOBİ'lerin rol model olduğunu düşünüyorum çünkü çok önemli deneyimler, alınmış dersler var. Türkiye'deki KOBİ'ler çok başarılı ve hızlı büyüyor."

Türkiye'nin dijitalleşme alanında da dünyada önemli rol üstlendiğini anlatan Tomasi, "G20 ülkesi olan Türkiye, küresel entegrasyonunu başaran bir ülkedir. Dijitalleşme çok kritik ve önemli. Bunu daha da ilerletmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA