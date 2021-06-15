Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nda sezon Bodrum'da açılıyor
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Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nda sezon Bodrum'da açılıyor

Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nda sezon Bodrum'da açılıyor
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

2021 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nın ilk iki yarışı, Klasik Otomobil Kulübü tarafından 19-20 Haziran tarihlerinde Bodrum'da düzenlenecek.

2021 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nın ilk iki yarışı, Klasik Otomobil Kulübü tarafından 19-20 Haziran tarihlerinde Bodrum'da düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 19 Haziran Cumartesi günü Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'dan başlayacak 2021 Bahar Rallisi'nde maviyle yeşilin buluştuğu Gökova körfezine yönelecek ekipler, Ören Marina'daki molanın ardından yeniden Yalıçiftlik'e dönerek akşam saatlerinde ilk yarışı tamamlayacak.

20 Haziran Pazar sabahı ise bu kez 2021 Batı Anadolu Rallisi için direksiyona geçecek katılımcılar, Kızılağaç bölgesindeki etapların ardından Bodrum merkezden geçerek Akyarlar'daki finişe ulaşacak.

TOSFED himayesinde 2021 Demir Berberoğlu Sezonu kapsamında düzenlenen yarışlar, pazar akşamı Radisson Colleciton'da gerçekleştirilecek gala yemeği ve ödül töreni ile sona erecek.

Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Pandemi dönemini ulusça aldığımız tedbirlerle birlikte atlatacağımız yönündeki umudumuzu hiç yitirmeden, 2'si 1 Arada klasik rallilerimizi Bodrum yarımadasının tarihi ve doğa güzellikleriyle büyüleyen rotasında açmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nda sezon Bodrum'da açılıyor
Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nda sezon Bodrum'da açılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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