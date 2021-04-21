Türkiye, KKTC'ye yangın gözetleme kamerası ve güneş panelleri hibe etti

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Orman Dairesi'ne 4 mobil yangın gözetleme kamerası ile 2 mobil güneş paneli hibe etti.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Orman Dairesi'ne 4 mobil yangın gözetleme kamerası ile 2 mobil güneş paneli hibe etti.

Orman Dairesinde düzenlenen törende, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, teçhizatları Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na teslim etti.

Bakan Çavuşoğlu, güneş panelleri ve kameraların yangınlara erken müdahaleye vesile olacağını belirterek Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığının, KKTC'de yanan ormanların yeniden ağaçlandırılabilmesi için her yıl fidan yardımı da yaptığını kaydetti.

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, Türkiye'de kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) KKTC ormanlarını da gözetlemesi yönünde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile mutabakata vardıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Bizim asıl selamladığımız tavır, 'Türkiye'de ne varsa KKTC'de de olması' için yapılan gayrettir. Türkiye, insanımıza aşıyı, ormanımıza fidanı, ormancımıza da teknik teçhizatı verirken fedakarlıklarda bulunuyor." dedi.

"Türkiye'dekini KKTC'ye yansıtabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

Büyükelçi Başçeri, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Cumhurbaşkanı Yardımcımızın riyasetinde KKTC'deki kardeşlerimizin ve burada yaşayan Türklerin sorunlarına cevap verebilmek için hayatın her alanında, aşısından fidanlarına kadar, Türkiye'dekini KKTC'ye yansıtabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin İHA'ların orman yangınlarının takibi konusunda yapacağı çalışmaların KKTC sınırları dahilinde de olacağını belirten ve bu yıl Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığına ait bir yangın helikopterinin Ada'da konuşlandırılacağını duyuran Başçeri, hedeflerinin hiçbir orman yangınının meydana gelmemesi olduğunu vurguladı.

Kamera ve panellerin huzurlu bir yaza vesile olmasını dileyen Başçeri, Türkiye'nin imkanları dahilinde KKTC ile paylaşmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan