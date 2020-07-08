Türkiye KKTC'ye ilaç olmaya devam ediyor Türkiye, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ventilatör, 20 bin test kiti, 2 adet PCR test cihazı yardımında bulunacağı açıklandı.

Türkiye, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ventilatör, 20 bin test kiti, 2 adet PCR test cihazı yardımında bulunacağı açıklandı.

Türkiye, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) tıbbi malzeme yardımında bulunmaya devam ediyor. KKTC Bakanlar Kurulu sonrasında açıklama yapan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yapılacak ve yürürlüğe girecek olan sağlık alanındaki anlaşma çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nden sağlık alanında hibelerin olacağını ifade etti. Türkiye'nin ambulans, ventilatör, 20 bin test kiti, 2 adet PCR test cihazı hibe edeceğini söyleyen Özersay, "Yapılan testler bağlamında test sayıları ciddi şekilde artırılacak ve yapılan testlerin süreleri de kısaltılmış olacak" dedi.

'TÜRKİYE İMDADIMIZA YETİŞTİ'

Türkiye'nin KKTC'ye sağlık yardımı yapacağının açıklanması kamuoyunda da gündem oldu. KKTC medyası, Türkiye'nin zor dönemlerde Kıbrıs Türklerinin yanında olduğuna işaret ederek, "İmdadımıza yetişti" manşetini attı.

Kaynak: DHA