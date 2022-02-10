Türkiye kıyılarındaki balinalar tehlikede

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - DOĞA gözlemcisi, zooloji ve taksonomi alanlarında araştırmalar yapan Dr. Pedram Türkoğlu, Akdeniz ve Ege'de yaşamını sürdüren 6 balina türü olduğunu belirterek, bunlardan kaşalot ve uzun balinanın 'nesli tehlikede' sınıfına girdiğini söyledi.

Doğa gözlemcisi ve zooloji-taksonomi (biyolojide sınıflandırma bilimi) alanlarında araştırmalar yapan Dr. Pedram Türkoğlu, Türkiye kıyılarında görülen balina türlerinin korunması için çağrı yaptı. Bugüne kadar Türkiye sınırlarında kaydedilmiş 6 türün olduğunu açıklayan Dr. Türkoğlu, sınıflandırma açısından balinaların, Cetacea adlı taksonomik deniz memelilerinin basamağında bulunduğunu anlattı. Dr. Türkoğlu, "Cetacea isimli bu büyük deniz memelileri, hipopotamlar, develer, zürafalar ve geyikler gibi çift toynaklılar takımında sınıflandırılır. Evrimsel akrabalıklarından dolayı yaklaşık 53 milyon yıl önce bu gruptan dallandıkları hesaplandı. Zira balinalar da bir zamanlar karada yaşayan birer çift toynaklı hayvandı. Anatomilerinden ve körelmiş uyluk kemiklerinden bunu görebiliyoruz" dedi.

"Kaşalot ve 'uzun balina' (VU) 'duyarlı', Avrupa gagalı balinası, gerçek gagalı balina, gagalı balina ve mink balinası ise 'asgari endişe' kategorisinde. Bu şu anlama geliyor; Kaşalot ve uzun balina türlerinin popülasyonu 'tehdide yakın' olmaktan çıkıp, 'nesli tehlikede' sınıfına giriyor. Diğer türlerin popülasyonu bilindiği kadarıyla tehlikede değil. Fakat bu bir başarı değil. Popülasyonlarını bu konumda tutmak önemli. Birkaç yıl sonra onları da 'duyarlı' kategorisinde görmemeliyiz. Bu yüzden yaban hayatını olabildiğince anlatıp, insanları bu konuda bilinçlendirmeliyiz. Tetiğe değil, deklanşöre basmalıyız."