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Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 15 yeni rekor

İstanbul Beylikdüzü Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Bireysel Yüzme Şampiyonası 452 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

17.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:43
Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 15 yeni rekor

Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Turkcell Kısa Kulvar Bireysel Yüzme Şampiyonası 452 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Yoğun katılımla gerçekleşen organizasyonda sporcuların mücadeleci ruhları dikkat çekerken, müsabakalarda 15 yeni Türkiye rekoru kırıldı. Üç yarışta en yüksek fin puanı toplayan sporcular kupanın sahibi oldu.


Kaynak: DHA
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