Türkiye kırmızı listeden çıktı mı? İngiltere kırmızı liste güncellemesi ne zaman? - Haberler
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Türkiye kırmızı listeden çıktı mı? İngiltere kırmızı liste güncellemesi ne zaman?

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Türkiye kırmızı listeden çıktı mı? İngiltere kırmızı liste güncellemesi ne zaman?

Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında ülkelere özel kararlar alındı. Bunlardan biri de İngiltere'nin Türkiye'den gelen ziyaretçilere veya vatandaşlara dair verdiği kararlardı. Peki, İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı mı son dakika? İngiltere'ye seyahat kısıtlaması var mı? İngiltere kapıları açtı mı? Türkiye kırmızı listeden çıktı mı? İngiltere kırmızı liste güncellemesi ne zaman?

Türkiye kırmızı listeden çıktı mı? İngiltere kırmızı liste güncellemesi ne zaman? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İngiliz Daily Mail gazetesi, İngiltere'nin Türkiye'yi 17 Mayıs'ta dahil ettiği seyahat yasağı olan "kırmızı liste"den çıkarmaya hazırlandığını duyurdu. Türkiye kırmızı listeden çıktı mı? İngiltere'ye seyahat kısıtlaması var mı?

TÜRKİYE KIRMIZI LİSTEDEN ÇIKTI MI?

İngiltere hükümeti, koronavirüse karşı önlem olarak oluşturduğu seyahat listesinde Türkiye'yi mayıs ayından bu yana "yüksek riskli ülke" kategorisinde tutuyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

TÜRKİYE'YE SEYAHATİN BEDELİ 2 BİN 285 STERLİN

Mevcut kurallara göre Türkiye'den İngiltere'ye yalnızca İngiliz vatandaşları ve oturma izni olanlar gidebiliyor ve 11 gecelik otel karantinası için 2 bin 285 sterlin ücret ödemesi gerekiyor.

Türkiye'den İngiltere'ye gelip otel karantinasından muaf olmanın tek yolu, sarı veya yeşil listedeki bir ülkede 10 gece geçirmek.

İNGİLTERE KIRMIZI LİSTE GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN?

Ancak uzmanlar, bu durumun değişeceği yönünde görüş bildiriyor. İngiliz Daily Mail gazetesine açıklama yapan seyahat uzmanları, Türkiye'nin de dahil olduğu 24 ülkenin kırmızı listeden yeşil listeye taşınabileceğini açıkladı. İngiltere, trafik ışıkları gibi işleyen sistemi 17 Mayıs'ta devreye soktu. Buna göre, kırmızı liste çok riskli ülkeleri temsil ederken, yeşil liste ise seyahat kısıtlaması olmayan ülkelerden oluşuyor. Hükümetin, perşembe günü Türkiye'ye seyahat iznini kaldırması bekleniyor.

"BU LİSTEYİ SÜRDÜRMENİN BİR ANLAMI YOK"

İngiltere'nin önde gelen turizm acentalarından PC Agency seyahat danışmanlığının CEO'su Paul Charles, MailOnline'a yaptığı açıklamada "Mayıs ayının başından bu yana Delta varyantı sayılarında İngiltere'nin 'kırmızı listedeki' ülkelere göre daha riskli olduğunu görüyoruz. O yüzden bu listeyi sürdürmenin çok bir anlamı yok" ifadelerinde bulundu. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

KRİTERLER NE?

İngiltere, kırmızı liste uygulamasını farklı varyantların ülkeye girişini engellemek için yaptığını söylüyor. Listeye eklenecek ya da çıkartılacak ülkeler, Biyogüvenlik Ortak Komitesi'nin belli kriterlere göre yaptığı risk değerlendirmesi sonrası belirleniyor.

Bu kriterler arasında ülkelerin farklı varyantların yayılmasına ilişkin göstergeleri, farklı varyantların İngiltere'ye geldiği ülkelerdeki durumu, farklı varyantlara ilişkin takip ve gen dizilimi türündeki verilere erişim gibi etkenler yer alıyor.

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Haber: Türkiye kırmızı listeden çıktı mı? İngiltere kırmızı liste güncellemesi ne zaman? - Haberler
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