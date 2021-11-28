Türkiye, Kırgızistan'daki seçimlerin huzur içinde tamamlanmasından memnun - Haberler
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Türkiye, Kırgızistan'daki seçimlerin huzur içinde tamamlanmasından memnun

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Türkiye, Kırgızistan'daki seçimlerin huzur içinde tamamlanmasından memnun

Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin huzur ve barış içinde sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin huzur ve barış içinde sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kırgız Cumhuriyeti'nde 28 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen parlamento seçimlerinin huzur ve barış ortamı içinde başarıyla sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, seçimlerin Kırgızistan için hayırlı olması dileği yer alırken, "Köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Kırgızistan'ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyoruz." denildi.

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AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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