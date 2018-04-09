Türkiye-Kırgızistan Arasında İkili Anlaşmalar İmzalandı
- Türkiye adına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın anlaşmayı imzalaması Türkiye adına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın anlaşmayı imzalaması Türkiye adına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin anlaşmayı imzalaması Türkiye adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı...
- Türkiye adına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın anlaşmayı imzalaması
Türkiye adına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın anlaşmayı imzalaması
Türkiye adına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin anlaşmayı imzalaması
Türkiye adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun anlaşmayı imzalaması
Türkiye adına Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun anlaşmayı imzalaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbas¸kanı Ceenbekov nezaretinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.