Türkiye kınayan ve SDG'ye destek açıklayan tasarı Fransız Parlamentosu'nda kabul edildi

Türkiye kınayan ve SDG'ye destek açıklayan tasarı Fransız Parlamentosu'nda kabul edildi

Fransız Parlamentosu'nda Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı aleyhinde ve YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'ne destek veren bir tasarı metni Çarşamba günü oylanarakı kabul edildi.

30.10.2019 21:52
Türkiye kınayan ve SDG'ye destek açıklayan tasarı Fransız Parlamentosu'nda kabul edildi

Fransız Parlamentosu'nda Barış Pınarı Harekatı aleyhinde Çarşamba günü oylanan yasa tasarısı kabul edildi.


Türkiye'nin askeri harekatını kınayan ve tüm saldırıların derhal durdurulmasını talep eden metinde Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ve onun "DAEŞ ile mücadele eden tüm Kürt ve Arap unsurlarına Fransa'nın sarsılmaz desteği" ifade ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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