Türkiye kınayan ve SDG'ye destek açıklayan tasarı Fransız Parlamentosu'nda kabul edildi
Fransız Parlamentosu'nda Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı aleyhinde ve YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'ne destek veren bir tasarı metni Çarşamba günü oylanarakı kabul edildi.
Fransız Parlamentosu'nda Barış Pınarı Harekatı aleyhinde Çarşamba günü oylanan yasa tasarısı kabul edildi.
Türkiye'nin askeri harekatını kınayan ve tüm saldırıların derhal durdurulmasını talep eden metinde Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ve onun "DAEŞ ile mücadele eden tüm Kürt ve Arap unsurlarına Fransa'nın sarsılmaz desteği" ifade ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle