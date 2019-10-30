Türkiye kınayan ve SDG'ye destek açıklayan tasarı Fransız Parlamentosu'nda kabul edildi

30.10.2019 21:52

Fransız Parlamentosu'nda Barış Pınarı Harekatı aleyhinde Çarşamba günü oylanan yasa tasarısı kabul edildi.



Türkiye'nin askeri harekatını kınayan ve tüm saldırıların derhal durdurulmasını talep eden metinde Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ve onun "DAEŞ ile mücadele eden tüm Kürt ve Arap unsurlarına Fransa'nın sarsılmaz desteği" ifade ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle