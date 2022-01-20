ALTINORDU, ORDU (AA) - Kick boksta yılın ilk yurt içi organizasyonu Türkiye Kick Boks Turnuvası, Ordu'da başladı.

Turnuva, Altınordu ilçesindeki Durugöl Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvaya 76 ilden 4 bin 300 sporcu katılıyor.

Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, turnuvanın açılış seremonisi öncesi gazetecilere, Ordu'nun çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Türkiye Kick Boks Turnuvasına hakem, antrenör ve sporcular olmak üzere yaklaşık 5 bin kişinin katılım gösterdiğine dikkati çeken Kayıcı, zor kış şartlarına rağmen turnuvaya katılım gösterenlere teşekkür etti.

Kayıcı, Türkiye Kick Boks Turnuvası, Turkish Open World Cup ve Türkiye Kick Boks Şampiyonası sonuçlarına göre milli takımların oluşturulacağını da kaydetti.

Daha sonra salonda gerçekleşen seremonide, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Federasyon Başkanı Salim Kayıcı tarafından protokol üyelerine kick boks eldiveni hediye edildi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk'ün yanı sıra kaymakamlar ve daire müdürleri katıldı.

Turnuva, 27 Ocak'ta sona erecek.