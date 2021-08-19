Türkiye Kick Boks Federasyonu ile Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu, iş birliği protokolüne imza attı
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Türkiye Kick Boks Federasyonu ile Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu, iş birliği protokolüne imza attı

Türkiye Kick Boks Federasyonu ile Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu, iş birliği protokolüne imza attı
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Türkiye Kick Boks Federasyonu ile Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu ile Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, başkan Salim Kayıcı ile Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç'ın protokol için bir araya geldiği belirtildi.

Protokol kapsamında Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda eğitim alan komandoların, kick boks dersi göreceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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