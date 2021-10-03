Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Kurulu 28 Ekim'de yapılacak
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Türkiye Kick Boks Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 8. Olağan Mali Genel Kurulu, çoğunluk sağlanması halinde 28 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek.
ANKARA (AA) - Türkiye Kick Boks Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 8. Olağan Mali Genel Kurulu, çoğunluk sağlanması halinde 28 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek.
Federasyondan yapılan açıklamada, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise toplantının 29 Ekim'de gerçekleştirileceği belirtildi.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri