Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Kurulu 28 Ekim'de yapılacak - Haberler Spor
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Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Kurulu 28 Ekim'de yapılacak

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Kurulu 28 Ekim'de yapılacak

Türkiye Kick Boks Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 8. Olağan Mali Genel Kurulu, çoğunluk sağlanması halinde 28 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek.

ANKARA (AA) - Türkiye Kick Boks Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 8. Olağan Mali Genel Kurulu, çoğunluk sağlanması halinde 28 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise toplantının 29 Ekim'de gerçekleştirileceği belirtildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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Haber: Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Kurulu 28 Ekim'de yapılacak - Haberler Spor
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