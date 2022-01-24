Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, hedeflerini anlattı Açıklaması

ORDU (AA) - Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) branşlarını tanıması sonrası hedef büyüttüklerini söyledi.

Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası için kente gelen Kayıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bütün spor branşları içerisinde uluslararası arenada alınan madalya sayısı açısından birinci, lisanslı sporcu sayısı açısından da beşinci sırada olduklarını söyledi.

Ortaya çıkan tablonun Türkiye'de kick boksun ne kadar ilerlediğini gösterdiğini belirten Kayıcı, 81 ilde bu sporu yaydıklarını ifade etti.

Kayıcı, "Halk Eğitim Merkezlerinde varız. Özel spor salonlarında, gençlik ve spor il müdürlüklerinde, üniversitelerde, okul sporlarında, Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere hemen hemen tüm kamu kuruluşlarında varız. Tüm meslek gruplarına hitap ediyoruz. Bu emeği veren tüm camiaya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Şu anda tek hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu vurgulayan Kayıcı, "Olimpik bir branş haline geldik. IOC tarafından tanındık. Şu anda IOC'den bir tarih bekliyoruz. Olimpiyatlara girdiğimiz takdirde de ülkemize madalya getireceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

"Kick boks göründüğü kadar endişelendiren bir spor değildir"

Kayıcı, Türkiye genelinde yaklaşık 300 bin lisanslı sporcu sayısına ulaşıldığını, bunların yüzde 40'a yakınını kadın sporcuların oluşturduğunu aktardı.

Kadın sporcu sayısının daha da artacağına inandıklarını dile getiren Kayıcı yaptıkları turnuvalarda kadın sporcuların erkeklere göre daha başarılı olduğunu gördüklerini dile getirdi.

Kayıcı, her sene yeni şampiyonlar çıkardıklarını belirterek, "Bu yıl içerisinde de Dünya Gençler Şampiyonası ve Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluklar ve dereceler alacağımızı düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Ailelere seslenen Kayıcı, şunları söyledi:

"Öncelikle benim branşımın yapılmasını isterim ama ailelerin mutlak suretle çocuklarına bir spor branşını yaptırması gerekir. Şunu da belirtmek gerekirse, kick boks göründüğü kadar endişelendiren bir spor değildir. Milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir camiadan oluşur. Bu bir dövüş sporu değildir, savuma sporudur. Kick boks yapan çocukların öz güvenleri de artar."