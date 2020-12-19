Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

19.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:04
Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, AA'nın

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Salim Kayıcı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Başkan Kayıcı, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mendereslerde yaz ve kış", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğrafını seçti.

Tüm fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını ifade eden Kayıcı, AA muhabirlerine çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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