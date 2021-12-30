Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı, AA'nın
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan Kayıcı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar" fotoğrafını tercih eden Kayıcı, spor kategorisinde Sıraç Karadeniz'in "Yerel kayakçılar", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğraflarını oyladı.

Başkan Kayıcı, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, Anadolu Ajansı foto muhabirlerini tebrik etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Fenerbahçe milyarlık kayıplarının telafisi için ilk adımı attı! TFF'ye sürpriz kupa başvurusu

Fenerbahçe milyarlık kayıplarının telafisi için ilk adımı attı! TFF'ye sürpriz kupa başvurusu

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title