Türkiye Kick Boks Federasyonu 5. Seçimli Genel Kurulu ve 8. Olağan Mali Genel Kurulu Duyurusu - Haberler
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Türkiye Kick Boks Federasyonu 5. Seçimli Genel Kurulu ve 8. Olağan Mali Genel Kurulu Duyurusu

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Türkiye Kick Boks Federasyonu 5. Seçimli Genel Kurulu ve 8. Olağan Mali Genel Kurulu Duyurusu

Türkiye Kick Boks Federasyonu 5. Seçimli Genel Kurulu ve 8. Olağan Mali Genel Kurulu Duyurusu 22-09-2021 | Görüntülenme Sayısı: 314Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 5. Olağan Seçimli Genel Kurulu ile 8. Olağan Mali Genel Kurulu 28 Ekim 2021 Perşembe günü Ankara'da yapılacaktır.

ANKARA (Habermetre) - Türkiye Kick Boks Federasyonu 5. Seçimli Genel Kurulu ve 8. Olağan Mali Genel Kurulu Duyurusu 22-09-2021 | Görüntülenme Sayısı: 314

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 5. Olağan Seçimli Genel Kurulu ile 8. Olağan Mali Genel Kurulu 28 Ekim 2021 Perşembe günü Ankara'da yapılacaktır. Federasyonumuz 5. Olağan Seçimli Genel Kurulu ile 8. Olağan Mali Genel Kurulu'nda oy kullanacak olan delegelerin belirlenmesi için 22. 09. 2021 tarihinde Noter tarafından çekilen kura sonuçları listeler şeklinde yayınlanmıştır. Buna göre listede yer alan kulüplerin temsilcilerinin, Kulübünüz Yönetim Kurulunca kulüp üyeleri arasından belirlenerek, 1 (bir) temsilci ismi ile birlikte Kulübünüzce alınacak Yönetim Kurulu kararının tasdikli suretinin 27 Eylül 2021 Pazartesi günü 16. 00'a kadar Federasyonumuza gönderilmesi hususunda gereği rica olunur.

ÖNEMLİ NOT: 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ve 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği; Genel Kurulun yapılacağı tarihten geriye doğru en az bir yıl önce Faal Sporculuğu Hakemliği veya Antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul üyesi olamazlar.

Oy Kullanacak Kulüpler Listesi

Oy Kullanacak Faal Olmayan Milli Takım Antrenörler Listesi

Oy Kullanacak Faal Olmayan Üst Düzey Hakemler Listesi

Oy Kullanacak Faal Olmayan Milli Sporcular Listesi

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Haber: Türkiye Kick Boks Federasyonu 5. Seçimli Genel Kurulu ve 8. Olağan Mali Genel Kurulu Duyurusu - Haberler
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