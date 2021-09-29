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Türkiye, Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesine 100 bin dolar yardımda bulundu

AA / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel
Türkiye, Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesine 100 bin dolar yardımda bulundu

Türkiye, Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesine 100 bin dolar para yardımında bulundu.

Türkiye, Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesine 100 bin Dolar para yardımında bulundu.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kayıp Şahıslar Komitesinin Kıbrıs Türkü üyesi Hakkı Müftüzade'yi makamında kabul ederek 100 bin dolarlık yardım çekini takdim etti.

Büyükelçi Başçeri, burada yaptığı konuşmada, Kayıp Şahısları Komitesinin 1963'te Ada'da başlayan müessir olaylarda hayatlarını kaybeden ve naaşlarının nerede olduğu bilinmeyenlerin naaşlarının bulunması, kimliklendirilmesi ve ailelerine teslimi hususunda, önemli ve insani bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine rağmen Kayıp Şahıslar Komitesinin özverili çalışmalarını devam ettirdiğini belirterek "Umudumuz bu insani meselesinin bir an evvel sona ermesi ve tüm kayıp yakınlarının sevdiklerinin naaşlarına ulaşmasıdır. Bunu temenni ediyoruz ve Kayıp Şahıslar Komitesinin çalışanlarına da bu konuda vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyorum." dedi.

Başçeri, Türkiye'nin Kayıp Şahıslar Komitesinin çalışmalarını önemsediğini ve her türlü katkıyı verdiklerini söyleyerek "Bu sene de düzenli olarak yaptığımız katkılara ilave olarak 100 bin ABD doları tutarında Kayıp Şahıslar Komitesi için katkıda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, 2006'dan bu yana Kayıp Şahıslar Komitesine yaptığı katkı miktarının 1 milyon avroyu geçtiğini vurgulayan Başçeri, Türkiye'nin Kayıp Şahıslar Komitesine katkıda bulunan kurum ve ülkeler arasında ilk üç arasında yer aldığını da söyledi.

Türkiye'ye teşekkür

Kayıp Şahıslar Komitesinin Kıbrıs Türkü üyesi Müftüzade, Türkiye'ye katkılarından dolayı teşekkür ederek Türkiye'nin Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 2006'dan bu yana yaklaşık 1,5 milyon dolar katkı sağladığını söyledi.

Müftüzade, Türk Silahlı Kuvvetlerine de salgın sürecinde Kayıp Şahıslar Komitesine yaptığı kazılardaki katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963-1974 yıllarında kayıp olarak listelenen şahısların cenazelerinin gömü yerlerinden çıkarılması, kimlik tespitinin yapılması ve yakınlarına iade edilmesi çalışmalarını yürütüyor.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri
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