Türkiye-Kenya ticaret hacmi 5 kat arttı

20.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:48

Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, Türkiye ve Kenya arasındaki ticaret hacminin son 14 yılda yaklaşık 5 kat artarak 235 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Miroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay iki ülke arasında tarımda iş birliğinin geliştirilmesi ve çifte vergilendirmenin önüne geçilmesi için yeni anlaşmaların imzalanacağını belirtti.

Kenya'yla Türkiye'nin güvenlik dahil pek çok alanda yakın bir iş birliği olduğuna dikkati çeken Miroğlu, ekonomik alanda son yıllarda kazanılan ivmeye işaret etti.

"2005 yılında 52 milyon dolar olan ticaret hacmi, 2019 yılında 235 milyon dolara yükseldi." diyen Miroğlu, Türk şirketlerini bu ülkeye yatırım yapmaya teşvik ettiklerini ifade etti.

Büyükelçi Miroğlu, ayrıca mart ayında yapılacak Antalya Diplomasi Forumu'na Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ve Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo'nun davet edildiğini aktardı.

Türk Hava Yolları'nın başkent Nairobi ve Mombasa şehirlerine düzenli uçuş yaptığı ülke, Türkiye'den çoğunlukla ev aletleri, gıda, inşaat malzemeleri ve petrol ürünleri ithal ediyor.

Kaynak: AA