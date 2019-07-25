Türkiye Kenya'daki Somalili mültecilere şifa götürdü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatıralarının yaşatılması adına Kenya'da düzenlenen 'Gören Gözler Gülümseyen Yüzler Sağlık Kampı', Garissa eyaletinin ardından Somali sınırındaki Dadaab Mülteci Kampı'nda devam ediyor.

TİKA, UNHCR ve Hayrat Vakfı işbirliğinde Kenya'da düzenlenen sağlık kampında 26 Temmuz'a kadar 250'den fazla göz ameliyatı gerçekleştirilecek. İlk etabı Tecrübe Paylaşım Programı ile Türkiye'den Kenya'ya gelen Türk öğrencilerin katılımı ile Garissa eyaletinde düzenlenen sağlık kampının ikinci etabı 22-27 Temmuz tarihleri arasında TİKA, UNHCR işbirliğinde Hayrat Vakfı ve Kenyalı sağlık sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile Hagadera Mülteci Kampı'ndaki International Rescue Committee (IRC) Hastanesi ile Ifo ve Dagahaley mülteci kamplarına hizmet veren Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Hastanesinde sürdürülüyor. Kampın ilk üç gününde aralarında 20'den fazla çocuğun da bulunduğu 150 hastanın ameliyatı gerçekleştirildi. Mültecilerin yoğun ilgi gösterdiği sağlık kampının sonuna kadar 250'den fazla hastanın ameliyat edilmesi hedefleniyor.

Projenin ana destekçilerinden UNHCR Dadaab Kampı Direktörü Magatte Guisse, sağlık heyetini kabulünde Dadaab'in daha fazla yardım kuruluşunun sektörel desteğine ihtiyacı olduğunu dile getirerek, Dadaab ve Kuzey Kenya'ya dair olumsuz güvenlik kaygılarının ancak bu tip sağlık çalışmaları sayesinde giderilebileceğini belirtti. Guisse, bölgede daha çok uzman yabancı sağlık ekibi görmek istediklerini de ifade etti.

Kamp sakinleri aylarca göz kampını bekliyor

Dadaap Mülteci Kampı kompleksi Dagahaley, Ifo, Ifo 2 and Hagadera adlı dört farklı kamp alanından oluşuyor. Daha çok sınır komşusu Somali'den gelen mültecilerin kaldığı kamplardaki yaşam koşullarının ağırlığı dikkat çekiyor.

Hagadera kampı C bölgesinde çalılardan ve UNHCR tarafından temin edilen çadır bezinden yapılmış bir evde yaşayan 74 yaşındaki Hasan Abdile, 2000 yılında Somali'deki iç savaşın yoğun yaşandığı Kismayo şehrinden kaçarak kampa geldiğini anlattı. 9 çocuğu ile birlikte kampta kalan Abdile, 7 yıldır katarakt hastası ve yaklaşık 1 yıldır bu ameliyatı olmayı beklediğini dile getirdi. Başarılı bir ameliyat geçiren Abdile'nin refakatçisi olan oğlu Ahmet Hasan ve kızı Habiba Hasan, babalarının sağlığına kavuşmasından dolayı Türk halkına teşekkürlerini ifade etti. Kamptaki sağlık hizmetlerinde uzman doktor sıkıntısının yaşandığını belirten Habiba Hasan, göz, kadın doğum ve diş sağlığı alanlarında uzman doktor bulunmadığı için hastaların Garissa'ya sevk edildiğini söyledi. Garissa'ya sevk edilemeyen hastalar ise tedavilerini ertelemek zorunda kalıyor.

TİKA'nın "Kapsayıcı ve Kaliteli Sağlık Hizmetlerine Erişimi Destekleme Programı" kapsamında TPP ve Hayrat Vakfı gönüllülerinin katılımları ile gerçekleştirilen projede, aralarında 20'den fazla çocuğun bulunduğu 500'den fazla katarakt operasyonu, 5 bin göz taraması ve 500 gözlük dağıtımı gerçekleştirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA