Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği yeni yönetimi seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği yeni yönetimi seçildi

25.12.2020 13:28 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:33
Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği yeni yönetimi seçildi

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği'ne (TRKTYD) 2019 yılından beri kurucu yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdüren Suat Sandalcı yeniden başkan seçildi.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği'ne (TRKTYD) 2019 yılından beri kurucu yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdüren Suat Sandalcı yeniden başkan seçildi.

TRKTYD Yeni Yönetim Kurulu'na 13 asil ve 7 yedek Yönetim Kurulu üyesi belirlenirken, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Suat Sandalcı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na da Selçuk İnce, Nurgül Opak ve T. Kazım Eladağ seçildi. TRKTYD'in Denetim Kurulu üyeleri olarak ise Abumüslim Bazkır, Namık İskender ve Sefa Varlık seçildi.

Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuşan Sandalcı, TRKTYD'nin tesis yönetim sektörü alanında faaliyet gösteren şirketlerin güçlü ortak sesini temsil eden bir sektör derneği haline geldiğini söyledi.

Toplantıya ayın konuğu olarak katılan derneğin Akademik Komisyon Üyesi, Uludağ Üniversitesi SEM Eğitmeni Nihat Dönmez, yeni yönetim kuruluna sektör adına teşekkürlerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Miray Daner Coşkun Sabah Okan Bayülgen Fahriye Evcen
Spor Can Bartu Fatih Terim Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Bakan İntihar İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği yeni yönetimi seçildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 13:39:15. #1.15#
title