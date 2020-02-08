Türkiye Kent Konseyleri Birliği dönem başkanlığı devir teslim töreni

08.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:00

Türkiye Kent Konseyleri Birliğinin yönetim kurulu kararı ile birer yıllığına görev yapmak üzere dönem başkanlarının belirlendiği toplantının ardından devir teslim töreni gerçekleşti. Törende 10. Dönem Başkanı Ekrem Arslan görevini 11. Dönem Başkanı Mürsel Sabancı'ya devretti.

Birliğin 10. Dönem Başkanı Arslan, bir termal otelde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 2011 yılında "Yerel Gündem 21" programının sona ermesiyle birlikte doğan boşluğun Türkiye Kent Konseyleri Birliği ile doldurulduğunu belirtti.

Coğrafi olarak ülkenin bütün bölgelerinden ve farklı yapıdan siyasilerin oluşturduğu belediyelerce kurulan birliğin, kent konseylerinin katılımıyla oluşmuş güçlü ve kurumsal olarak üyelerin özverili çalışmalarıyla büyüdüğünü anlatan Arslan,

kent konseyleri birliği üyesi konseylerin ve paydaşlarının yılda en az bir kez farklı şehirde bir araya geldiğini vurguladı.

11. Dönem Başkanı Sabancı da konuşmasında, "Kent gönüllüsü olmaktan gurur duydum. Her daim de duyacağım. Bu gurur önce kent konseyi çatısı altında ardından da Türkiye Kent Konseyleri Birliği çatısı altında taçlandırmaktan da büyük onur duyuyorum. Bu gönül bağı özel bir bağ." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da "Şehrin sesi olmak ve şehrin gerçek sakinleri olarak o şehre katkı sağlamak ancak ve ancak kent konseyleriyle olur. Güçlü kent konseyi olan şehirler güçlü olan her işi başarırlar, zararlı olan her şeyden uzak dururlar ve şehirde eksik hiçbir şey kalmaz. Sosyal belediyeciliğin, çevre dostu belediyeciliğin, kültürel belediyeciliğinin tüm unsurları ortaya çıkar. Bunlar olmazsa şehir de şiir de olmaz. Şehirde sanat olmaz şehirde neşe olmaz. Şehirde hiçbir şey olmaz. Bunları sağlayacak olanda kent konseyleridir."

Konuşmaların ardından "Geleceğin Kentleri, Kentlerin Geleceği" konulu panel düzenlendi.





Kaynak: AA