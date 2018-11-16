Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye kendi markalarını yaratacak. Bu yolda yürüyen markalarının altında o markaların tasarım kültürü çok önemli." dedi.

TİM'in 16-18 Kasım'da düzenleyeceği Design Week Turkey'in tanıtım toplantısında konuşan Gülle, tasarım ödüllerine aday olmak için 360'a yakın firmanın başvurduğunu söyledi.

Gülle, "Geçen sene Design Week Turkey'i yaptığımızda 40 bin kişi ziyaretçi ağırladık ama New York'ta tasarım haftası etkinliğini 350 bin kişi ziyaret ediyor. Hem tasarım hem ticaretinde kullanıyor. Londra'da 250 bin, Milano'da 450 bin. Uluslararası trafiğin oraya gitmesindeki en büyük etken, devamlılık ve her sene orada farklı şeyleri bulması. Bunu yapmak da bu farkındalığı uyandırmaktır." diye konuştu.

Devletin ve Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle Design Week Turkey'deki farklılık ve başarı hikayelerini ortaya çıkararak bunu yapacaklarını belirten Gülle, Türk insanının gördüğüne daha çok inandığını aktardı.

Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul başlı başına bir tasarım kenti. İstanbul her şeyiyle güzel bir şehir. UNESCO İstanbul'u tasarım şehri ilan etti. O yüzden 2018'de yapacağımız etkinliğe farklı bir anlam katıyor. Türkiye'de 8 milyon genç var. Çok ciddi bir potansiyel. Bu potansiyeli işleyerek endüstriyel ürünlerle buluşturmak önemli bir şey. Bunu yaptığımızda daha değerli olacak. Bir ürünün tasarlanmış, üzerinde marka olan bir ürün olduğunda değerinin nasıl katlandığını görüyoruz. Bunu çoğaltmak, bunu daha yüksek seviyeye çıkartmak ve ihraç etmek en önemlisi.

Design Week Turkey'deki konuşmacıların özgeçmişine baktığınızda yaptıkları işler bu tarz işler ama ömrünü bu işlere vermişler, en az 10 marka çıkarmışlar. Tasarımcılık ve marka başka bir şey. Marka işin son noktası. 'Bir ülkede 10'dan fazla marka sayın' desem 3 ülke söyleyebilirsiniz, 4'üncüsünü düşünürsünüz. Türkiye de markalarını yaratacak. Bu yolda yürüyen, markalarının altında o markaların tasarım kültürü çok önemli. Bunlar ile büyüyerek gidiyorsunuz."

İnsanların artık alışveriş yaparken onlara etki edecek şeyi bulduğunda aldığını dile getiren Gülle, alışverişin artık ihtiyaçtan değil insanları etkilemesi ve mutlu etmesinden dolayı yapıldığını söyledi. İsmail Gülle, Türkiye'de bunu sağlayacak etkenlerin olmasının bir süreç olduğunun altını çizdi.