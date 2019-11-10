Türkiye-Kazakistan İş Forumu

Türkiye-Kazakistan İş Forumu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla buluştu.

10.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:56
Türkiye-Kazakistan İş Forumu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla buluştu.

Oktay, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Kazakh Invest ev sahipliğinde Şişli'deki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye-Kazakistan İş Forumu kapsamında Kazakistan'da faaliyet gösteren iş insanlarıyla görüştü.

Türkiye-Kazakistan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı öncesinde iş insanlarının taleplerini dinleyen Oktay, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

Kaynak: AA
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