Türkiye, Kazakistan'ın en büyük 5. ticaret ortağı oldu
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Türkiye, Kazakistan'ın en büyük 5. ticaret ortağı oldu

Türkiye, Kazakistan'ın en büyük 5. ticaret ortağı oldu
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Ekonomi

NUR Türkiye, bu yılın ilk 6 ayında Kazakistan'ın en çok ticaret yaptığı ülkeler sıralamasında 5. sıraya yükseldi.

NUR Türkiye, bu yılın ilk 6 ayında Kazakistan'ın en çok ticaret yaptığı ülkeler sıralamasında 5. sıraya yükseldi.

Kazakistan Devlet Gelirleri Komitesi, ülkenin, bu yılın ocak-haziran dönemine ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Kazakistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın ilk 6 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 1,7 düşüşle 34 milyar 383,3 milyon dolardan 33 milyar 790,9 milyon dolara geriledi.

İlk 6 ayda ülkenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 düşerek 23 milyar 428 milyon dolar, ithalatı da yüzde 2,2 azalarak 10 milyar 362,8 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde Kazakistan'ın 180 ülke arasında en fazla ticaret yaptığı ülkeler sıralamasında 8 milyar 581,6 milyon dolarla Rusya, 8 milyar 307,4 milyon dolarla Çin, 3 milyar 902,3 milyon dolarla İtalya, 2 milyar 277,3 milyon dolarla Hollanda, 1 milyar 788 milyon dolarla Türkiye öne çıktı.

Daha önce 6. sırada yer alan Türkiye, böylece yılın ilk 6 ayında ülkenin en büyük 5 ticaret ortağı konumuna yükseldi.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarak 1 milyar 788 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 2020'nin ocak-haziran döneminde iki ülke arasındaki ticaret hacmi 1 milyar 698,4 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Ülkenin ilk 6 aydaki toplam ihracatından mineral ürünler yüzde 70, metal ürünler yüzde 16,7, gıda ve hayvancılık yüzde 6,3, ithalatında da makine ve teçhizatlar yüzde 48,9, kimyasal ürünler yüzde 18,2 pay aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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