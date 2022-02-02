Türkiye Kaykay Federasyonunun yeni başkanı Okyay Utku Atabaş oldu - Haberler Spor
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Türkiye Kaykay Federasyonunun yeni başkanı Okyay Utku Atabaş oldu

AA, Musa Samur - Spor
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Türkiye Kaykay Federasyonunun yeni başkanı Okyay Utku Atabaş oldu

Türkiye Kaykay Federasyonunun başkanlığına Okyay Utku Atabaş seçildi.

Türkiye Kaykay Federasyonunun başkanlığına Okyay Utku Atabaş seçildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde yapılan genel kurulda başkanlık için Fahrettin Yıldız ve Okyay Utku Atakan yarıştı.

Mevcut başkan Sedat Çelenk'in aday olmadığı genel kurulda katılan 42 delegenin 25'inin oyunu alan Okyay Utku Atakan, federasyonun yeni başkanı olurken, Fahrettin Yıldız 17 oyda kaldı.

AA / Musa Samur - Spor

gençlik, Türkiye, Spor, Haber

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