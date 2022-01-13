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Türkiye Kaykay Federasyonunun genel kurulu 2 Şubat'ta yapılacak

Türkiye Kaykay Federasyonunun genel kurulu 2 Şubat'ta yapılacak
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Türkiye Kaykay Federasyonunun 2. Olağan Genel Kurulu, 2 Şubat Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

ANKARA (AA) - Türkiye Kaykay Federasyonunun 2. Olağan Genel Kurulu, 2 Şubat Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde 2 Şubat'ta gerçekleştirilecek seçimde yeterli çoğunluk sağlanamazsa, genel kurulun çoğunluk aranmaksızın 3 Şubat'ta aynı yerde yapılacağı belirtildi.

Genel kurulda başkan adayı olmak isteyenlerin 28 Ocak Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvuru evraklarını, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Federasyonları Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Seçim Kuruluna vermeleri gerektiği kaydedildi.

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AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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