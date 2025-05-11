Türkiye kayısı üretiminde birinci mi (Kim Milyoner Olmak İster)?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkiye kayısı üretiminde birinci mi? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Türkiye kayısı üretiminde birinci mi? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Türkiye kayısı üretiminde birinci mi?
TÜRKİYE KAYISI ÜRETİMİNDE BİRİNCİ Mİ?
A: Kayısı
B: İncir
C: Çay
D: Fındık
Cevap: C