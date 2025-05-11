Türkiye kayısı üretiminde birinci mi (Kim Milyoner Olmak İster)?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Türkiye kayısı üretiminde birinci mi? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Türkiye kayısı üretiminde birinci mi?

TÜRKİYE KAYISI ÜRETİMİNDE BİRİNCİ Mİ?

A: Kayısı

B: İncir

C: Çay

D: Fındık

Cevap: C