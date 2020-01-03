Türkiye kayakta Gençlik Olimpiyatları'na 7 sporcu ile katılacak

03.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:52

İsviçre'nin Lozan kentinde 9 - 22 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 3'üncü Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Kayak Federasyonu'nu üç branşta 7 sporcu temsil edecek. 6 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak olan Türkiye kafilesi 7 Ocak Salı günü Lozan'a hareket edecek.

Dünyanın en büyük ikinci çok sporlu organizasyonu Gençlik Olimpiyat Oyunları'na bu yıl Lozan ev sahipliği yapacak. Her 4 yılda bir düzenlenen ve bu yıl 70'i aşkın ülkeden 15-18 yaş aralığında 1880 sporcunun katılacağı oyunlara Türkiye alp disiplini, biatlon, buz hokeyi, curling ve kayaklı koşuda 14 sporcu ile temsil edilecek.

Gençlik Olimpiyatlarına katılacak sporculara başarılar dileyen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Lozan'da ülkemizi ve federasyonumuzu temsil edecek 7 sporcumuza antrenörlerine başarılar diliyorum. En iyi sonuçları alarak ülkemize döneceklerine yürekten inanıyorum" açıklamasını yaptı. Oyunlarda yarışacak milli sporcular şöyle: 1. Mina Baştan - Alp Disiplini2. Derin Berkin - Alp Disiplini3. Mine Kılıç - Biatlon4. Barış Oduncu - Biatlon5. Fatma Yavuz - Kayaklı Koşu6. Özlem Ceren Dursun - Kayaklı Koşu

7. Mehmet Türün - Kayaklı Koşu

Kaynak: DHA

- Ankara