Türkiye Kayakla Oryantiring Şampiyonası Erzincan'da yapılacak
Türkiye Kayakla Oryantiring Şampiyonası, 11-12 Ocak tarihlerinde Erzincan'da gerçekleştirilecek.
09.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:20
Türkiye Kayakla Oryantiring Şampiyonası, 11-12 Ocak tarihlerinde Erzincan'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona Türkiye'nin farklı illerinden 100'ün üzerinde sporcu katılacak.
Şampiyona sonunda dereceye giren sporcular arasından milli takıma seçmeler yapılacak.
Kaynak: AA
HABER YORUMLARI