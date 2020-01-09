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Türkiye Kayakla Oryantiring Şampiyonası Erzincan'da yapılacak

Türkiye Kayakla Oryantiring Şampiyonası, 11-12 Ocak tarihlerinde Erzincan'da gerçekleştirilecek.

09.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:20
Türkiye Kayakla Oryantiring Şampiyonası Erzincan'da yapılacak

Kayakla Oryantiring Şampiyonası, 11-12 Ocak tarihlerinde 'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona Türkiye'nin farklı illerinden 100'ün üzerinde sporcu katılacak.

Şampiyona sonunda dereceye giren sporcular arasından milli takıma seçmeler yapılacak.

Kaynak: AA
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