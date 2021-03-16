Türkiye Kayak Federasyonundan sporculara malzeme desteği
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Türkiye Kayak Federasyonundan sporculara malzeme desteği

16.03.2021 18:09 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:53

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF), Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki sporculara malzeme yardımında bulundu.

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF), Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki sporculara malzeme yardımında bulundu.

İlçe Gençlik Merkezi salonunda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, TKF Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Bayram Özcan, Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz, 50 sporcuya eşofman takımı, spor ayakkabısı, kar botu ve tişört dağıttı.

Kaymakam Doğramacı, sohbet ettiği sporcuların sorun ve taleplerini dinledi.

Türkiye Kayak Federasyonundan sporculara malzeme desteği
Türkiye Kayak Federasyonundan sporculara malzeme desteği
Türkiye Kayak Federasyonundan sporculara malzeme desteği
Türkiye Kayak Federasyonundan sporculara malzeme desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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