Türkiye Kayak Federasyonundan sporculara malzeme desteği

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF), Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki sporculara malzeme yardımında bulundu.

İlçe Gençlik Merkezi salonunda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, TKF Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Bayram Özcan, Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz, 50 sporcuya eşofman takımı, spor ayakkabısı, kar botu ve tişört dağıttı.

Kaymakam Doğramacı, sohbet ettiği sporcuların sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven