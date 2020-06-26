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Türkiye Kayak Federasyonu Teknik Kurulu Toplantısı çevrim içi yapıldı

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Teknik Kurulu Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

Türkiye Kayak Federasyonu Teknik Kurulu Toplantısı çevrim içi yapıldı
26.06.2020 13:32 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:44

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Teknik Kurulu Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya TKF Başkanı Ali Oto, Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Nuroğlu, Teknik Kurul Başkanı Yenal Vangölü, antrenörler Faik Yüksel, Mustafa Öztaşyonar, Samet Kartal, milli sporcular Fatih Arda İpçioğlu, Muhammed Ali Bedir, Münir Gürgen ile Muhammed İrfan Çintimar katıldı.

Kayakla atlama branşında gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, Erzurum'da bulunan atlama kulelerinin durumu ve tadilatı, olimpik takımların yurtdışı kamplarının başlama tarihi, yabancı antrenörlerin durumları ile altyapı çalışmaları görüşüldü.

Kamplar 1 Temmuz'da başlıyor

Türkiye Kayakla Atlama A Takımı ile Olimpik Takım, kamp çalışmalarına 1 Temmuz'da başlayacak.

Çalışmalara antrenör Franco Nejc yönetiminde başlayacak milli takım, daha sonra yurt dışında hazırlıklara devam edecek.

Öte yandan Federasyon, Faik Yüksel ile Mustafa Öztaşyonar önderliğinde 12 altyapı sporcusunu da geleceğe hazırlıyor.

Kaynak: AA

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