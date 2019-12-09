Türkiye Kayak Federasyonu, Milka'yla sponsorluk sözleşmesini uzattı

09.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:04

Türkiye Kayak Federasyonu, çikolata markası Milka ile olan ana sponsorluk anlaşmasını 1 yıl uzattı.

Mondelez International Türkiye'den yapılan açıklamada, Milka markasının Türkiye Kayak Federasyonu ve kayak milli takımları ana sponsorluğunun uzatılmasıyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, federasyon ile Milka'nın Ocak 2019'da ilk kez ana sponsorluk anlaşması imzaladığı belirtilerek, "Milka, federasyona bağlı yarışlara ve milli takım sporcularına destek vererek geleceğin kayak milli takımının temellerini oluşturmaya katkı sağlıyor. Bununla birlikte satılan her Milka'dan elde edilen gelirin bir bölümü federasyona ve milli takımlara aktarılırken bir yandan da Milka severlere de kayak sporuna destek olma şansını veriyor." ifadeleri yer aldı.

Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz da sponsorluğun 1 yıl uzatılmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Spora ve sporcuya destek hem kurumumuzun hem de markalarımızın tüm dünyada önem verdiği misyonlar arasında yer alıyor. 2019 sezonu itibarıyla başlattığımız Türkiye Kayak Federasyonu ve milli takımların ana sponsorluğunu 2020'de de devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kayak sporunu yaygınlaştırmak ve geleceğin sporcularının yetişmesine imkan sağlamak amacıyla çıktığımız bu yolda geleceğin kayak milli takımına destek olmaya devam edeceğiz. Geçen sezon olduğu gibi bu sezonda da anlaşma süresince satılan her Milka çikolata Türkiye Kayak Federasyonuna ve milli sporcularımıza destek olarak yansıyacak."

Kaynak: AA