Türkiye Kayak Federasyonu, "Kar motosikleti operatörlüğü" ehliyeti verecek Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF), kurslar açarak "kar motosikleti operatörlüğü" ehliyeti verme hakkı elde ettiği duyuruldu.

Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF), kurslar açarak "kar motosikleti operatörlüğü" ehliyeti verme hakkı elde ettiği duyuruldu.

Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyesi Mustafa Taşdemir ve teknik işler sorumlusu Mustafa Sağlam'ın Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, TKF'nin kar motosikleti operatörlüğü eğitimi verebilmesinin onaylandığı belirtildi.

TKF Başkanı Ali Oto, konuyla ilgili olarak, güzel bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Kayak merkezlerinde yoğun bir şekilde kullanılan kar motosikletine yönelik yeni düzenlemeyle, kar ezme aracından sonra kar motosikleti kursunun da federasyonumuz tarafından organize edilerek dağlardaki disiplinin sağlanması, bizim için çok önemli bir gelişme. Bu konuda titiz çalışmalarından dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA