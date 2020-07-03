Türkiye Kayak Federasyonu "kar aracı operatörlüğü" kursları açıyor Türkiye Kayak Federasyonu, "kar üstü pist hazırlama vasıtası" ile "kar motosikleti" operatörlüğü kurslarının açılacağını duyurdu.

Türkiye Kayak Federasyonu, "kar üstü pist hazırlama vasıtası" ile "kar motosikleti" operatörlüğü kurslarının açılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında gerçekleştirilemeyen "kar üstü pist hazırlama vasıtası operatörlüğü" kursunun, normalleşme süreciyle birlikte yapılan düzenlemeler kapsamında açılacağı ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 16 Haziran'da onaylanan "kar motosikleti" operatörlüğü kursunun ise 2020-2021 kış sezonu öncesinde teorik ve uygulama eğitimleriyle birlikte düzenleneceği, mart ayında belgeleriyle müracaat etmiş kursiyerlere kurs başvurularında öncelik tanınacağı belirtildi.

Her iki kursa yapılacak başvuruların ayrı değerlendirileceği ve kurslarla ilgili gelişmelerin "tkf.org.tr" web sitesinden duyurulacağı aktarıldı.

Kaynak: AA